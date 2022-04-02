إيكو: صلاح صاحب أسوأ تقييم بين لاعبي ليفربول ضد واتفورد

حصل محمد صلاح نجم ليفربول، على تقييم متوسط خلال مواجهة فريقه ضد واتفورد باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

. وشارك صلاح في المباراة لنحو 70 دقيقة ولم يقدم الأداء المنتظر حيث ظهر عليه الإرهاق بسبب مواجهة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد السنغال.

وجاء تقييم صلاح وجونز هو الأسوأ من بين لاعبي ليفربول، حيث حصل الثنائي على 5 درجات فقط من 10 في تقييم ليفربول إيكو.

وجاء تقييم ليفربول إيكو للاعبي الريدز على النحو التالي:

أليسون - 8 درجات

جوميز - 7 درجات

ماتيب - 7 درجات

فيرجل فان دايك - 7 درجات

روبيرتسون - 7 درجات

تياجو - 8 درجات

جونز - 5 درجات

محمد صلاح - 5 درجات

فيرمينو - 6 درجات

جوتا - 7 درجات

فابينيو - 7 درجات

ماني - 6 درجات