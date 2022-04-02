أكاديمي أمريكي: ظهور شراكة جديدة بين روسيا وكوريا الشمالية في مجال الجريمة الإلكترونية

تحظى الأنشطة الإلكترونية باهتمام كبير للغاية في كوريا الشمالية التي تعتبرها "سيفا لجميع الأغراض"، ويستغل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون القراصنة التابعين للدولة لأغراض التجسس السياسي والمالي على السواء.

ويعكس التحول نحو أنشطة الفضاء الإلكتروني الإجرامية الوضع الدولي المتغير والديناميكيات الجغرافية السياسية التي تواجه نظام عائلة كيم. وفي حقيقة الأمر تعتبر الجرائم الإلكترونية نشاطا مخاطره ضئيلة ومردوده مرتفع للنظام.

ويقول بنيامين آر. يونج الاستاذ المساعد للأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ بكلية الإدارة والشؤون العامة بجامعة فيرجينيا كومنولث في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية إنه في وسط حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حذر عدد لا حصر له من محللي الأمن القومي وخبراء الأمن الإلكتروني من أخطار الهجمات الإلكترونية الروسية المتزايدة على البنية التحتية الأمريكية.

ويُعرف القليل عن العلاقات بين عناصر النشاط الإلكتروني للمتحدثين باللغة الروسية وحكومة كوريا الشمالية، ففي 22 مارس الماضي أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان هذه العلاقة للجميع عندما قال: "أصبحت أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية واضحة في العالم، حيث تتعاون مع كافة أنواع المجرمين الإلكترونيين في أنحاء العالم، بما في ذلك المجرمين الإلكترونيين الروس.

ويؤكد تصريح سوليفان، أن شبكة المجرمين الإلكترونيين الروس الغامضة عثرت على حلفاء لها في حكومة كوريا الشمالية، التي تستغل الأنشطة الإلكترونية للالتفاف على العقوبات الدولية الثقيلة، وتعزيز خزائن كيم جونج أون.

ويضيف يونج، أن علاقات موسكو مع بيونج يانج في مجال الفضاء الإلكتروني ترجع إلى عام 2017، عندما تردد أن شركة اتصالات روسية بدأت في تزويد كوريا الشمالية بقدرات التمتع بخط اتصال ثان للانترنت.

وقبل ذلك، كان بوسع كوريا الشمالية دخول الشبكة العالمية فقط عن طريق خوادم صينية. وفي عام 2020 ، اكتشفت شركة إنتيل 471 للأمن الإلكتروني أن لازاروس، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية مميزة ، تشارك في عملية برنامج روسي خبيث.

وأشارت شركة إنتيل في تقريرها أنه من المرجح أن عناصر الخطر الكورية الشمالية نشطة في العالم السري للمجرمين الإلكترونيين وتربطهم علاقات وثيقة بمجرمين إلكترونيين روس.

وأوضح التقرير، أنه تم عرض البرنامج الخبيث الذي انتجته كوريا الشمالية للبيع في الأسواق السرية الروسية، وتردد أنه تم اكتشاف تعاون وحدة فضاء إليكتروني كورية شمالية في الشرق الأقصى الروسي.

ويضيف يونج، أنه نظرا لمهارتهم الفنية وقدرتهم على القيام بهجمات إليكترونية على المؤسسات الغربية، يرى الكوريون الشماليون العاملون في مجال الفضاء الإلكتروني أن المجرمين الإلكترونيين الروس شركاء مفيدون، فالكرملين يتسم بالسلبية تجاه عالم الإجرام الإلكتروني في البلاد وأحيانا يتعاون بالفعل مع المجرمين الإلكترونيين الروس.

وبالنسبة للقراصنة الكوريين الشماليين يوفر لهم التعاون مع المجرمين الإلكترونيين الروس فرصة لم يسبق لها مثيل للوصول إلى المؤسسات المالية الغربية، وفرصا دائمة لارتكاب جريمة مالية منخفضة المستوى.

وبالنسبة لعالم الجريمة الإلكترونية الروسي ، يوفر التعاون مع القراصنة الكوريين الشماليين فرصة الحصول على مبالغ كبيرة من المال، فالقراصنة الكوريون الشماليون معروفون جيدا بقدرتهم على اختراق مؤسسات مالية نشطة وتدر إيرادات طائلة.

ويقول يونج، إن صلات كوريا الشمالية الراسخة منذ وقت طويل بالمنظمات الإجرامية الدولية تحولت الآن إلى الفضاء الإلكتروني.

وقد تبدو العلاقات بين المجرمين الإلكترونيين الروس بنظام حكم عائلة كيم جديدة، ولكنها في حقيقة الأمر جزء من استراتيجية كورية شمالية طويلة المدى لموائمة الجريمة المنظمة مع أولويات بيونج يانج. ففي نظام كوريا الشمالية، يأتي دعم كرامة القائد الأعلى وصونه في مقدمة كل الاهتمامات الأخرى.

وهناك مخاوف من احتمال أن تؤدي أنشطة كوريا الشمالية الإليكترونية إلى تحفيز دول مارقة أخرى على أن تحذو حذوها.

وتشير يانا بلاشمان الباحثة في مجال الأمن الإلكتروني، إلى أن نموذج كوريا الشمالية في مجال الجريمة الإلكترونية يمكن أن يسفر عن مخطط للدول الأخرى لتطوير برامج مماثلة. وبدون إجراء دولي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تصعيد حرب عصابات إليكترونية، مما يعرض كل الدول لخطر كبير.

ويضيف يونج، أنه نظرا للعقوبات الدولية الشديدة وإغلاق الحدود بسبب فيروس الكورونا، اصبحت كوريا الشمالية الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى. ورغم أن الكثير من هذا يرجع لقرارات كيم جونج أون نفسه، فإنه يعني أن العمليات الإلكترونية الكورية الشمالية يعتبرها نظام الحكم بصورة متزايدة، أحد المصادر القليلة للحصول على إيرادات خارجية لصالح نخبة حزب العمال الحاكم.

ويرى يونج، في ختام تقريره، أنه يتعين على أجهزة الاستخبارت مواصلة المراقبة الوثيقة للصلات الناشئة بين عالم الإجرام الإلكتروني والقراصنة ذوي الصلة بكوريا الشمالية.

وبالنظر للمستقبل، من المرجح أن نشهد انتشارا للتجسس الإلكتروني الكوري الشمالي الذي يتواءم مع الاستفزازات النووية للنظام.