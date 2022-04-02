الإصابة تطيح بنجم المحلة من مواجهة بيراميدز

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة صدمة قوية، بعدما أثبتت الأشعة إصابة يحيى حامد نجم الفريق بتمزق في العضلة الامامية، وغيابه عن الفريق لاكثر من 15 يومًا.

وسيفقد «الفلاحين» خدمات اللاعب في العديد من مباريات الدوري الممتاز، والتي سيستهلها الفريق بمواجهة قوية وصعبة امام بيراميدز.



يأتي ذلك في الوقت الذي منح فيه عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق، راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يومين، وذلك أول وثاني شهر رمضان الكريم لإفطار اللاعبين مع أسرهم، قبل الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الاثنين القادم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب المحلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.