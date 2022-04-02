البر الرئيسي الصيني يسجل 2086 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 2086 إصابة محلية العدوى بكوفيد-19، مقارنة بـ 1787 في اليوم السابق عليه.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1730 في جيلين، و260 حالة في شنغهاي، و21 في هيلونججيانج بشمال شرقي الصين.

وتم تسجيل باقي الإصابات في أكثر من 12 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن تقرير اللجنة.

كما تم تسجيل إجمالي 43 إصابة وافدة مصابة بكوفيد-19 أمس الجمعة، مقارنة بـ40 حالة مسجلة في اليوم الأسبق.

وبعد تعافي 4307 من المصابين أمس الجمعة، لا يزال 27128 مريضاً يخضعون للعلاج الطبي، بينهم 58 مريضاً في حالات خطيرة.

ولم يتم تسجيل وفيات بسبب كوفيد-19 أمس، وظل عدد الوفيات جراء الفيروس دون تغيير عند 4638 شخصاً.

وتم تسجيل إجمالي 2129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 أمس، بما يشمل الحالات المحلية والوافدة.

وفي جميع أنحاء البر الرئيسي، تم تسجيل 7869 حالة جديدة بدون أعراض يوم الجمعة.