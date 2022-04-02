علماء الأرصاد في ألمانيا يتوقعون ليلة صقيع ودرجة تصل إلى عشر درجات تحت الصفر



تعيش ألمانيا اليوم وغدا أجواء باردة بدلا من أجواء الربيع المعهودة في شهر أبريل: ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية ربما تنخفض درجات الحرارة في بعض الأماكن بشكل ملحوظ هذه الليلة والليلة المقبلة (ليلة الأحد) وتصل درجات البرودة إلى عشر درجات تحت الصفر.



وتوقعت هيئة الأرصاد الألمانية في مدينة أوفنباخ حالة من الصقيع على السلاسل الجبلية المنخفضة وبرودة تصل إلى سبع درجات تحت الصفر اليوم السبت، بينما يتوقع تساقط الثليج وبرودة تصل إلى عشر درجات تحت الصفر غدا الأحد.



وبحسب المعلومات المتاحة فمن المتوقع أيضا أن تنخفض درجات الحرارة من صفر إلى سالب ثمانية مساء بعد غد الاثنين.