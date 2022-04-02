إزالة حالتي تعد بالبناء في سمالوط ومغاغة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف حملات الإزالة وضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء العشوائي، موكداً أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف حيث تمت إزالة حالتي تعدٍ بمركز سمالوط ومغاغة.

وأعلن أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، متابعة أحمد عنتر رئيس حي غرب المدينة بمتابعة إزالة حالة بناء سور بدون ترخيص في حي غرب الدائري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن ناحيته، قال المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغ،، إنه أثناء المرور على أعمال البناء المخالف والمتابعة المستمرة بناحية حي بحري المدينة، وتم وقف تعد بالبناء، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية.