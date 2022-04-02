الاختبار الطبي يحسم عودة أسامة فيصل لتدريبات البنك الأهلي

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يحسم الاختبار الطبي موقف أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي والمعار من صفوف الزمالك، قدرة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما اشتكى اللاعب من الآلام في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الماضية.

والتي خاضها خلال فترة توقف الدورى بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بمواجهة السنعال في الصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر العام الجاري.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب خلال الساعات المقبلة، لاختبار طبي، عقب انتهاء الراحة السلبية للاعبين التي منحها خالد جلال المدير الفني للفريق لمدة 48 ساعة استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وقرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، منح راحة سلبية للاعبى الفريق من التدريبات لمدة يومين، ثم العودة للتدريبات استعدادا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.