أوكرانيا تعلن إجلاء 2000 مدني من ماريوبول

أعلنت أوكرانيا، إجلاء نحو ألفي مدني من مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل القوات الروسية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان الأوكرانية، أنّ مدينة ماريوبول لازالت تحت سيطرة الجيش الروسي جزئياً.

وقال البيان، إنه تم إجلاء قرابة 2000 مدني إلى المنطقة الآمنة في اليوم الأخير عبر 40 حافلة ومركبة خاصة، حيث تحاول القوات الروسية فرض السيطرة الكاملة على المدينة وتواصل نشر مدفعيتها هناك.

وأشار البيان إلى أن عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول تزداد صعوبة مع مرور الوقت، حيث وصل الوضع الإنساني إلى مرحلة حرجة.

في سياق آخر، قال عمدة مدينة ماريوبول فاديم بويشينكو، إنه وفقًا لدراسات تقييم الأضرار، ستكون هناك حاجة إلى 10 مليارات دولار على الأقل لإعادة إعمار البنية التحتية لماريوبول التي دمرت بالكامل.