الهلال السوداني يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي ضد الأهلي

أعلن هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، تقدم ناديه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأهلي، بسبب الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريقين، أمس السبت، في ختام منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

تغلب الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية دون رد، أمس السبت، ليقتنص المارد الأحمر بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال على حساب الهلال.

وجاء بيان رئيس الهلال السوداني على النحو التالي:

جدد السيد هشام حسن السوباط رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، ثقته الكاملة في الطاقم الفني واللاعبين، في أعقاب الخروج من مرحلة المجموعات في مسابقة أبطال إفريقيا.

وأوضح السوباط أن جميع مكونات النادي قامت بجهد كبير، يجد كامل التقدير منه، وذكر رئيس الهلال أن مغادرة السباق القاري، لن تؤثر على مشروع مجلسه المتعلق بفريق الكرة، متعهدا بالقيام بالمعالجات والمطلوب واللازم، وفق المصفوفة الموضوعة مسبقا والمؤمن عليها ما بين إدارة النادي والقطاع الرياضي والسيد فلوران إيبينجي.

وأضاف: "الأمانة العامة للنادي تعكف حاليا على تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن التجاوزات والإساءات التي تم توجيهها لبعثة الهلال في مباراة الأمس، مؤكدا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وأن للهلال قضية عادلة سيقوم بتصعيدها إلى أعلى المستويات.

على جانب آخر أوضح السوباط أن الهلال سيوجه تركيزه على البطولة العربية، من أجل الاستمرار فيها بقوة، والوصول إلى مراحل متقدمة بها، إضافة إلى التحديات المحلية.