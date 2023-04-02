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توقعات بانخفاض محصول الحبوب في أوكرانيا 5 ملايين طن في عام 2023

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 7:09 م
قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيرينكو، إنه من المتوقع بأن ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا خلال العام الحالي ليصل إلى 65 مليون طن مقارنة بـ70 مليون طن في عام 2022.

وصرحت الوزيرة، حسبما نقلت شبكة "البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، بأن عام 2023 قد يشهد انخفاضًا في كمية محاصيل الحبوب بما يبلغ 5 ملايين طن، مشيرة إلى أن إحدى المشكلات تتمثل في أن هناك 2.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية صارت مناطق ملغومة.

وتوقعت وزارة السياسة الزراعية الأسبوع الماضي انخفاضًا في إجمالي الحصاد الإجمالي للحبوب والمحاصيل البقولية في موسم 2023 إلى 44.3 مليون طن مقابل 53.1 مليون طن في الموسم السابق.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج البذور الزيتية في أوكرانيا لما يصل إلى 19.2 مليون طن مقابل 18.2 مليون طن العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع بنجر السكر إلى 11.3 مليون طن من 9.7 مليون طن العام الماضي.

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