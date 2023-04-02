المنطقة الأزهرية بالبحيرة تنظم احتفالية بذكرى انتصار العاشر من رمضان

نظمت منطقة البحيرة الأزهرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع البحيرة، اليوم، احتفالية بذكرى انتصار العاشر من رمضان بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار، بإشراف الدكتور منصور أبو العدب مدير المنطقة، والتي أدارها فضيلة الشيخ أشرف عبد الحفيظ مسؤل مكتب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بكفر الدوار.

وقال الدكتور صلاح خميس دحريج مدير إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية، إن الأزهر الشريف كان حاضرا وله دورا بارزا في حرب العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن علماء الأزهر نزلوا مع الجنود ساحة القتال لتثبيتهم معنويا بإلقاء الخطب الحماسية للأبطال المحاربين.

وذكر أن من العلماء الذين كان لهم دورا ملموسا في حث الجنود، فضيلة الشيخ حسن مأمون، والشيخ محمد الفحام ، والشيخ الشعراوي، مضيفا أن بعض العلماء أباح الفطر للجنود في نهار رمضان لكن الجنود أصروا على إتمام صيامهم قائلين "لن نفطر إلا في الجنة"، مؤكدا أن نصر أكتوبر تضافرت كل الهيئات على إنجازه وعلى رأسهم القوات المسلحة.

وقال اللواء طيار سامي محمد إبراهيم أحد أبطال أكتوبر فى كلمته، إن قواتنا المسلحة أثبتت في معركة العاشر من رمضان أنها قادرة على ردع ورد أي عدوان وأن ما أخد بالقوة لا يسترد بغير القوة.

وأضاف أن تحرير الأرض واستعادة الكرامة في معركة العاشر من رمضان، كانت نتيجة إرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل و،ن بناء الأوطان لا تبنى بحسن النوايا فقط بل يجب أن نبذل كل غالي ونفيس في سبيل بناء الوطن.

وتضمنت الاحتفالية فقرات للطلاب والطالبات ما بين إلقاء شعر وإنشاد ديني وخطابة وفاصل من الابتهالات والأدعية قدمها فضيلة الشيخ ضياء الدين بدر.

وانتهت الندوة بأن كرم فضيلة الدكتور صلاح دحريج مدير الإدارة بعض الشخصيات المتميزة بالإدارة وشيوخ المعاهد وكذا موجهي ومعلمي الخط العربي وبعض الطلاب والطالبات.