ياسمين عبدالعزيز تمازح رضوى الشربيني بعد الحلقة الـ10 من مسلسل ضرب نار

مازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية رضوى الشربيني، بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسلها ضرب نار، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة مجمعة لمشهدها مع أحمد العوضي، وهو يوصيها بأن تحرص على نفسها، وهي تلومه لأنها تركت الدنيا بأكملها لأجله، وإلى جانبها صورة الإعلامية رضوى الشربيني وهي تقول: "أدي أخرة اللي مايسمعش كلامي".

وكانت مازحت ياسمين عبدالعزيز رضوى الشربيني، بعد عرض الحلقة 8 من المسلسل، بصورة من مشهد لها وهي تغسل قدم زوجها أحمد العوضي، وعلقت موجهة حديثها لرضوى الشربيني، قائلة: "آسفين من بشاعة المشهد".

لترد عليها رضوى الشربيني، مازحة: "الطفاية بقى وتقفي بيها لحد ما يخلص وبعدين تحميه وحسبي يستهوى.. خلينا نشوف ياختي آخرتها إيه».