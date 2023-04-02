الكنيسة تنظم يوما روحيا ترفيهيا للأطفال ذوي القدرات الخاصة بإيبارشية هولندا

نظمت إيبارشية هولندا، أمس، لقاءً لأطفالها من ذوي القدرات الخاصة حمل عنوان "Superheroes" (أي الأبطال القادرون)، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الهولندية أمستردام.

شارك في اللقاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف كنائس الإيبارشية، وقاد فعالياته خدام وخادمات متخصصون في خدمة الفئات الخاصة، ومجموعة من شباب الإيبارشية.

صلى المشاركون في اللقاء القداس الإلهي، تلته مجموعة من الفقرات المتنوعة، ما بين الألعاب الجماعية والفردية والأنشطة الخاصة مثل التلوين والموسيقى، وحرص نيافة الأنبا أرساني في نهاية اللقاء على تقديم الشكر لكل من ساهم في فعالياته.