قال الفنان محمد الصاوي، إنه ليس لديه طريقة معينة لاختيار دور فني، معقبا: «ولا بختار ولا أي حاجة.. بمثل اللي بيجيلي».

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» عبر شاشة «هي»، وعُرضت مساء الأحد، أن الشخصية الدرامية التي يجسدها يجب أن يكون لها تأثير على القصة التي يتم تناولها، وتقديم رسالة إلى الجمهور.

وأوضح أنه يبذل جهودا كبيرة ليخرج الدور الفني على أفضل وجه، ويذاكر الدور جيدا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الأمور المادية قد تدفع الفنان لقبول دور معين أو رفضه.

ولفت إلى أن الفنان قد يُقدم تنازلات (مادية) كبيرة إذا ما كان الدور المعروض عليه جيدا، منوها بأنه قدّم أدوارا كثيرة بهدف المال، بما فيها أدوار لم تعجبه بشكل كبير.

وأفاد بأن هناك أدوارا قدمها في أعمال فنية لم يكن مقتنعا بها في بادئ الأمر مثل فيلم جواز بقرار جمهوري ومسلسل ريا وسكينة، لكن بعد عرض العمل حقق دوره نجاحا بين الجمهور.

