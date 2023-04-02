رئيس الأركان الأمريكي: هزيمة روسيا في أوكرانيا غير محتملة خلال عام 2023

استبعد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن تستعيد أوكرانيا جميع أراضيها ذات السيادة المعترف بها دوليا هذا العام، معتبرا أن هزيمة روسيا غير محتملة خلال عام 2023.

وقال الجنرال ميلي: "لا أعتقد أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها هذا العام أو أن يتم ذلك على المدى القريب لهذا العام"، وفقا لما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية أمس السبت.

وتابع ميلي: "صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنا عدة مرات أن الهدف الأوكراني هو طرد القوات الروسية من أوكرانيا، وهذه مهمة عسكرية كبيرة وصعبة للغاية".

وناقش ميلي سبب قرار الولايات المتحدة حتى الآن بعدم تزويد أوكرانيا بصاروخ ATACMS، وهو صاروخ بعيد المدى يمكنه إصابة هدف على بعد 190 ميلا والذي طلبته كييف، مشيرا إلى أن "هناك قرار سياسي حتى الآن بعدم إرسال الصاروخ لأوكرانيا".

وأضاف ميلي من وجهة نظر عسكرية: "لدينا عدد قليل نسبيا من الصاروخ، وعلينا التأكد من أننا نحتفظ بمخزونات الذخائر الخاصة بنا أيضا".

ووفقا لنيوزويك، هناك أيضا مخاوف في واشنطن من أن تزويد أوكرانيا بالصاروخ يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، لأنه سيسمح للجيش الأوكراني بالضرب في عمق أراضي روسيا نفسها.

وسيطرت روسيا على أجزاء كبيرة من أوكرانيا، بدءا من شبه جزيرة القرم في عام 2014 وامتدت سيطرتها لمزيد من المناطق بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في فبراير 2022.

وتعهد الرئيس الأوكراني باستعادة هذه المناطق بمساعدة عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.