العامري فاروق: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو التتويج بدوري أبطال إفريقيا

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وقال العامري فاروق في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف: «جماهيرنا كانت واعية ودعمت الفريق أمام الهلال، وأعتقد أن عددهم وصل إلى 65 أو 70 ألف متفرج».

وبسؤاله عن الفريق الذي يفضل مواجهته في ربع نهائي دوري الأبطال، قال: «من يبحث عن الفوز باللقب لا (يخشى أي منافس) ولا ينظر لذلك».

وأتم: «وإذا سألنا أي فريق تأهل إلى ربع النهائي، سيؤكد أنه لا يفضل مواجهتنا».