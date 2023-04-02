رئيس وزراء باكستان يرحب بإعادة فتح ممر خونجراب بين الصين وباكستان

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، عن سعادته لإعادة فتح "ممر خونجراب"، قائلا إنه سيساعد في زيادة التجارة الثنائية بين باكستان والصين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي، إنه رحب بهذه الخطوة بهدف تعزيز التجارة مع "الشقيق الحديدي الصين".

وذكر شهباز شريف، أن إعادة فتح الطريق أزال عقبة تجارية وسوف يسرع وتيرة العمل في الممر التجاري مع الصين.

وأكد أن إعادة فتح الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان بعد إغلاق دام ثلاثة أعوام يبعث على السرور الشديد.

وكان الممر، الذي يربط بين إقليم جيلجيت-بالتستان الباكستاني ومنطقة "شينجيانج" الصينية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، قد تم إغلاقه، في عام 2020، بعد تفشي كوفيد-19، طبقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس" الباكستانية "إيه.بي.بي" اليوم الأحد.

وذكرت مصادر رسمية، أن السلطات الصينية شاركت خطابا، مع مسؤولين باكستانيين، فيما يتعلق بإعادة افتتاح الممر للتجارة.

وصدرت تعليمات لسلطات الميناء في الجانب الصيني من ممر "خونجراب" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بكوفيد-19، قبل بدء وصول بضائع من باكستان.

وبالمثل، صدرت تعليمات أيضا لسلطات الحدود الباكستانية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بكوفيد-19، لضمان احتواء المرض.