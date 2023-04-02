روسيا: رئاستنا لمجلس الأمن هي حقيقة يرفضها الاتحاد الأوروبي

قالت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، إن رئاسة روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي حقيقة يرفض الاتحاد الأوروبي قبولها ما يدل على عدم استعداده لأن يكون لاعبا عالميا.



وكتبت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي عبر حسابها على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "رئاسة روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل هي حقيقة يرفضها الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن الأمر بشكل علني في محاولة لتجاهل روسيا.



وأضافت "بالمناسبة لا علاقة للاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن الدولي، وأن مثل هذا الخطاب غير المسئول يؤكد فقط أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا ليكون لاعبًا عالميًا".



وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كتب على حسابه عبر "تويتر" أمس السبت، أن "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي مناسب ليوم كذبة أبريل"،متعهدا بأن الاتحاد الأوروبي "سيقف ضد أي تجاوز من قبل الرئاسة الروسية".



تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل الجاري.



ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيويورك في النصف الثاني من الشهر الجاري للمشاركة في فعاليات مجلس الأمن الدولي.