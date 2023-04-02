الشناوي والشحات يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة الهلال

خضع محمد الشناوي وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كشف المنشطات عقب نهاية مباراة الهلال السوداني، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

وتوجه ثنائي الأهلي إلى غرفة الكشف عن المنشطات عقب نهاية مباراة الهلال السوداني، وذلك من أجل الخضوع لفحص المنشطات العشوائي.

وسجل حسين الشحات هدفين في فوز فريقه الأهلي أمام الهلال السوداني، فيما أحرز محمود كهربا الهدف الأخير.