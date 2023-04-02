 محمد لطفي: المكياج الزائد يخفي الجمال الحقيقي للمرأة.. ولست سلفي الهوى - بوابة الشروق
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محمد لطفي: المكياج الزائد يخفي الجمال الحقيقي للمرأة.. ولست سلفي الهوى

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 8:31 م

أكد الفنان محمد لطفي، أن رفضه للمكياج الزائد لا يعنى أنه سلفي الهوى: "مش حقيقي إني بمنع مراتي تحط مكياج، والمفروض المكياج في الحدود المعقولة، وده مبني على رؤية سلمية، والمكياج بيخفي الجمال الحقيقي، ونضارة الوجه اللي ربنا خلقها".

وأضاف "لطفي"، في لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: "المكياج الزائد واللميع المنتشر في وجه بعض السيدات مش حلو ومبحبوش".

ولفت إلى أن فيلم "عنتر وبيسه"، كان عملا جيدا وحقق إيرادات جيدة جدا، مضيفا: "الفيلم خلى نجوم كانوا نازلين معانا في نفس الوقت تبقى مشهورة".

وأشار إلى أن العمل تسبب في إزالة أفلام مشهورة وأخذ مكانها، متابعا: "اتظلمت في فيلم "بارتي في حارتي".

واختتم: "أحيانا بحس بالمسئولية ولما ساعات منتج متعثر مش بضغط عليه وفي ناس بتتزنق ولكن في ناس بتستغل ده".

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