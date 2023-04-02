أجاب علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، تسأل عن حكم طلبها الطلاق من زوجها الذى لا يصلى ولا يصوم، لكون ذلك يتسبب في إحداث مشكلات بينهما.



وقال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، مجيبا على السؤال: «استمرى فى زواجك وانصحيه وادعى الله له بالهداية».



وأضاف: «الزوجة غير مسئولة عن عدم صيام أو عدم صلاة زوجها، تقوله صوم وصلى عشان ربنا يكرمنا ويباركنا.. الدين النصيحة».



وتابع: «لكن عاوزه تتطلق عشان زوجها مش بيصلى لأ ده أمر يحاسبه عليه ربنا، هى ليس لها علاقة به ولن تحاسب على تصرفه، تنصحه فقط».





