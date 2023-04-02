العراق يوقع اتفاقية مع روسيا للإعفاء من تأشيرات الدخول

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الصحاف قوله: "جرى في مقر وزارة الخارجية اليوم، التوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية".

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية وزارة الخارجية لتعزيز مكانة جواز السفر العراقي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية".

وأضاف أن "وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق اليبروس كوتراشيف".