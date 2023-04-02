نيللي كريم مهددة بالقتل في الحلقة 11 من مسلسل «عملة نادرة»

عرض مساء اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل "عملة نادرة"، والذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الحادية عشر العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

وتبدأ الأحداث بمصارحة نادرة الجميع وإخبارهم أن مسعود هو قاتل بلال، وسط ثورة من كل أفراد الاسرة يتهموها بالجنون، وسط ندب سكينة المستمر تخرج نادرة تقرير الطبيب الشرعي.

ويؤكد لها عبد الجبار أن التقرير ليس كافياً، وتطلب منهم أنس الصعود من أجل الراحة، ويهدد عبد الجبار نادرة بالقتل لو علم أحد بتقرير الطب الشرعي، ويجلس مسعود في غرفته حيران ينظر لنفسه في المرآة، وتنظر له سميرة وتسأله في حظر لو كان هو القاتل، يحلف مسعود لسميرة إنه بريء.

وتسأل سكينة عبد الجبار إذا كان يشك في مسعود، وتؤكد له أن نادرة لعنة، وحضرت إليهم، وتؤكد إسراء لعلاء أنها تشك في مسعود، وتؤيد كلام نادرة، وتذهب سكينة لنادرة محذرة ومهددة، وتؤكد لها في حال عاودت اتهام مسعود بقتل أخوه بلال ستقتلها بدم بارد.

ويسأل علاء مسعود عن حقيقته، ويؤكد له مسعود أن مالهم من حرام وأنه يراه تارة، ولي وتارة فلاتي يرافق غالية الغزية، ويؤكد عصام لوالده حسن أبو عصايا أنه ترك آنس وأنه كان في غفلة من أمره وكان لا بد من تواجده بجانبه، ويفرح حسن بالأمر، ويعده بزواجه من أحسن البنات.

وتؤكد أنس لنادرة أن ما قالته يفتح عليها طاقة جهنم، وتسألها عن الشخص الذي كانت برفقته وتخبرها أنه أخوها، وتزور نفيسة صديقة إسراء التي رافقتها للمعبد، وتطلب منها 20 ألف جنيه ويبدوا عليها التهديد بعض الشيء.

وتتلقى نادرة خطاب من رجل مجهول "شداد –الفنان طارق لطفي"، ويخبرها أن هواها قد أصاب قلبه، ويؤكد لها معرفته القديمة بها، ويذكرها بلعبهم سويًا، وهم أطفال ويبدي له إعجابه بقوتها أمام عبد الجبار، ويترك لها رقم هاتفه لكي تتواصل معه لو احتاجت لشيء.

وتخشى إسراء من نفيسة بسبب طلبها للمال خوفًا من فضح أمرها وتطلب من علاء الأموال ويوافق على الفور، ويعاتب عادل رجل المقبرة على فضح أمره ويخبره بخطف حسن أبو عصايا لولده من أمام المدرسة، معاقباً له على تعاونه مع عادل ووالده.

وتطلب سكينة من عبد الجبار حضور المولد و يخبرها ان نادرة ستتنازل عن الأرض بعد أسبوع، ويتسلل مسعود لبيت دميانة سرًا من الشباك وتستيقظ مزعورة، ويطلب منها مسعود الاطمئنان وأن تنسى أنه ابن الكبير، ويخبرها أنه يريد منها أن تساعده لتخفيف همومه، وتطلب منه دميانة أن يذهب لزوجته ويتركها، عند مغادرة مسعود بيت دميانة يراها الشيخ الشاب عمر وتشعر دميانة بالخوف.