وزير النقل يتفقد العمل بمحطة عدلي منصور وصولا للعاصمة الإدارية

تفقد كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة عدلي منصور وحتى محطة الفنون والثقافة.

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة وهى (المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق ومحطة القطار الكهربائي LRT ومحطة قطار سكك حديد السويس ومحطة أتوبيسات سوبر جيت والأتوبيس الترددي).

وتفقد الوزير انتظام العمل بالمحطة وكذلك المول التجاري بالمحطة، خاصة انتظام جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT والخدمات المميزة لمستخدمي القطار والذي يعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية للمتجهين إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة كما تم متابعة منظومة إصدار الاشتراكات الخاصة لمستخدمي القطار.

ثم استقل وزير النقل أحد القطارات المتجهة إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتقى بعدد من الركاب سواء من المتجهين إلى مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل والشروق والمتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والذين أشادوا بالخدمة المقدمة ووصفوه بأنه نقلة كبيرة في وسائل النقل الجماعي في مصر.

وأكد الوزير أن عدد الركاب المستخدمين للقطار الكهربائي الخفيف يزداد يوم بعد يوم وخاصة بعد تشغيل خطوط أتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة إلى محطات القطار الكهربائي والعكس وهو ما ظهر يوميا من خلال زيادة الإقبال على ركوب القطار، بالإضافة الى استخدام أماكن انتظار السيارات المجاورة للمحطات، لافتا إلى أن وزارة النقل تستهدف تقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتخفيف الزحام وتحقيق وفر في المحروقات ولتقليل التلوث البيئي.

وأشار إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يعتبر جزءا من منظومة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي يتم تنفيذها حالياً تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في هذه النوعية من وسائل المواصلات لتقديم افضل مستويات الخدمة للمواطنين.

‎‎وفي ختام الجولة، استقل الوزير أحد أتوبيسات العاصمة التي تعمل بالكهرباء من محطة الفنون والثقافة متوجهاً إلى مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

يذكر أن وزارة النقل توفر شبكة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة للانتقال بواسطتها إلى الحي الحكومي وكافة أنحاء العاصمة الإدارية.