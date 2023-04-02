شعر أحمد صفوت، بحالة من الندم بعد وضع السم لوالده المعلم السعداوي "سيد رجب" في الطعام ووفاته بسببه.

بدأت الحلقة بحديث بين السعداوي والأجهر، وأخبره أن ابنه حاول قتله بالسم وطلب منه إطلاق الرصاص عليه حتى لا يموت بسبب ابنه، وخرجت الرصاصة من عمرو سعد أثناء محاولته الحصول على السلاح من سيد رجب.

شيعت جنازة والد أحمد صفوت "ميدا" وسط شعوره بالذنب ورفضه محاولات التخفيف عنه من زوجته سارة سلامة ووالدته نهلة سلامة، التي وضعت له السم بيديها، وطلبت من الليني جلب الأموال من عمرو عبد الجليل بعد تنفيذ الاتفاق.

وبطريقة مؤثرة أجاد أحمد صفوت، مشهد تأنيب الضمير قبل أن يقتحم عمرو سعد منزله ويعتدي عليه بالضرب لقتله والده.

مسلسل الأجهر من عمرو سعد، أحمد صفوت، درة سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوي، وغيرهم، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.