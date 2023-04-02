ميس حمدان: باشتغل من أولى ثانوي وكنت بادفع مصاريف جامعة أختي مي سليم

تحدثت الفنانة ميس حمدان، عن فترة شبابها، وكيف اعتمدت على نفسها وشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان، بعد وفاة والدهما.

وقالت ميس حمدان، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها (vip) على شاشة "هي": "الحمدلله إحنا مستورين وكويسين، وطلعنا كلنا عصاميين، وكنت باصرف على نفسي من أولى ثانوي وكنت بادفع مصاريف جامعتي ومصاريف جامعة أختي مي سليم، لأني كنت باشتغل في قناة إم بي سي وباخد فلوس كويسة، كنت بساهم في مصاريف أخواتي".

وتابعت ميس حمدان: "الموضوع كان صعب مش سهل، ومافيش حد بيسندك، وإحنا كنا رجالة نفسنا لحد دلوقت، لو عندي مشكلة مبستناش راجل يحلها بحلها بنفسي".

برنامج “vip” يذاع يوميا في شهر رمضان على شاشة "هي" وتقدمه الإعلامية أميرة بدر في تمام السابعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة في مصر.