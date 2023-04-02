أحمد صفوت تريند بعد استهشاده فى سره الباتع وتألقه فى الأجهر

تصدر الفنان أحمد صفوت تريند البحث في جوجل، بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل الأجهر والحلقة الحادية عشر من مسلسل سره الباتع، حيث قدم في كل عمل مشاهد مؤثرة في الأحداث ومنذ بداية موسم رمضان ويقدم صفوت في كل من العملين أدوار جديدة ومختلفة وعليه سواء بشخصية الضابط نديم في "سره الباتع" مع خالد يوسف أو ميدا في "الأجهر" مع الفنان عمرو سعد.

وجاء مشهد أحمد صفوت بالحلقة العاشرة من مسلسل "الأجهر" ضمن المشاهد المؤثرة بسبب قيامه بوضع السم لوالده السعدواي وهي الشخصية الذي يقدمها سيد رجب للتخلص منه بمساعدة والداته وهي الشخصية الذي تقدمها نهلة سلامة وسيترتب علي وفاة السعدواي تطورات كبيرة في الأحداث بالحلقات المقبلة وسيشتد الصراع بين كل من أحمد صفوت بشخصية ميدا وعمرو سعد بشخصية الأجهر.

كما شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل سره الباتع استشهاد أحمد صفوت الذي يعمل كضابط جيش في هجوم إرهابي على الوحدة التي يخدم بها ويجسد صفوت في سره الباتع شخصية الضابط نديم الذي تعرضت وحدته لهجوم مفاجيء أثناء الحديث مع زوجته منة فضالي على الهاتف، واستشهد قبل أن يفر الإرهابيين.

وشاهدت زوجة أحمد صفوت خبر الهجوم على شاشة التلفزيون، ولكنها لم تتوقع أنه ضمن الشهداء، وستشهد الحلقة المقبلة تشييع جثمان الشهيد وسط حالة من التأثر لأسرته وحقق صفوت ردود فعل إيجابية منذ أنطلاق عرض المسلسل حيث قدم شخصية الضابط بحرفية شديدة مما جعل الجمهور يتأثر بمشهد أستشهاده.

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية للأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد صفوت، منة فضالي.

يذكر أن مسلسل الأجهر يشارك في بطولته كل من عمرو سعد وأحمد صفوت وسيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.