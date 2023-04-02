معهد أبحاث أمريكي: فشل هجوم الشتاء الروسي في أوكرانيا

ذكر معهد أبحاث أمريكي، اليوم الأحد، أن هجوم الشتاء الذي شنه الجيش الروسي في شرق أوكرانيا، فشل في تحقيق أهداف الكرملين للسيطرة على الحدود الإدارية لإقليمي دونتسك ولوهانسك، بحلول 31 مارس الماضي.

وأضاف معهد "دراسات الحرب" (آي.إس.دبليو) من مقره في واشنطن، أن تلك رؤية واسعة الانتشار بين مصادر روسية وأوكرانية وغربية.

وأوضح المعهد، أن هناك تكهنات واسعة بين مدونين عسكريين روس، بأن روسيا ربما تقوم قريبا بإجراء تغيير على قيادتها العسكرية العليا في أعقاب الهجوم الفاشل.

وقال التقرير، إن رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، الذي تم تعيينه رئيسا للقوات في منطقة الحرب يناير الماضي، لم يف بتوقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.