تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات مصرع طفل على يد مسجل خطر في بنها

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تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحقيقاتها لكشف لغز مصرع طفل على يد مسجل خطر بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.

فيما جرى نقل الجثة لمستشفى بنها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول بنها مفاده ورود بلاغ بمقتل طفل بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم.

وتبين وجود جثة طفل يدعى"عامر يبلغ 17 عاما"، مصابا بطلق ناري بالرأس.

وتبين من خلال إجراء التحريات أن المتهم يدعى "سيد.ا"، أطلق النيران على الطفل المجني عليه، وتوفى متأثرا بإصابته، فيما فر المتهم هاربا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.