رئيس الأركان الجزائري: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، رفض الجزائر لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، مساء الأحد، قال خلال تصريحات على هامش زيارة العمل والتفقد التي أجراها لمقر قيادة القوات البرية: «ترفض الجزائر كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب؛ لأنها مقاربة أثبتت التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة فشلها الذريع».

وجدد إرادة الجزائر في إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وتأتي الزيارة، في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي؛ تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، بمضمون كلمة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الجزائري، التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة.

وأكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون في كلمته، سعي الجزائر الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.