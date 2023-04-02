نائب محافظ المنيا يشارك في تشييع جثمان الشهيد النقيب محمد جمال بقرية دمشير

شارك الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، في تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب محمد جمال محمد، بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، والذي استشهد أثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات بجنوب سيناء.

وشيع جثمان الشهيد جمع كبير من أهالي القرية في جنازة شعبية مهيبة، وذلك بحضور اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وأدى نائب محافظ المنيا، صلاة الجنازة بمسجد القرية، وقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن تراب وطننا الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر، لرفعة وعزة مصرنا الغالية.