وزير المالية الألماني يتخلى عن تقديم ركائز أساسية للميزانية هذا العام تمهيدا للمسودة النهائية

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لن يقدم هذا العام الركائز الأساسية للميزانية التي كان يتم تقديمها عادة قبل المسودة النهائية للحكومة.

وقال ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا حاليا، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "سوف نستغنى عن ذلك هذا العام".

وأضاف أنه يتوقع للعام القادم للمرة الأولى دخل للدولة بقيمة تزيد على مليار يورو، وقال: "ومع ذلك لن تكفي الأموال من أجل تمويل الالتزامات القانونية للحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أنه لا يمكن التفكير في الوقت الحالي في نفقات إضافية، وقال: "أحذر الجميع الذين يبحثون عن حلول سهلة مثل زيادات الضرائب. سيكون ذلك خطأ من الناحية الاقتصادية. يتعين على هذه الحكومة إيجاد القوة للادخار".

يشار إلى أنه عادة ما يتم تقديم ما يسمى بالركائز الأساسية للميزانية قبل تقديم المسودة النهائية للحكومة. وكان ليندنر لديه خطط لتقديم ذلك في مطلع مارس الماضي، ولكنه أجل الموعد، لأنه الوزارات لم تتوصل لاتفاق.

ومن المقرر المصادقة على مسودة الحكومة النهائية للميزانية من قبل مجلس الوزراء في 21 يونيو، وفقا للخطة الحالية.