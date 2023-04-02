انطلاق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة الجديد في شرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد، يعد نقلة نوعية لتقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، ومن المقرر أن يجري نقل الإدارات الخدمية إليه تباعًا، استعدادًا للتشغيل الكامل والافتتاح الرسمي في القريب العاجل.



وأكد ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين، لتتوافق مع التقدم الهائل في إدارة الخدمات والاستعانة بأفضل الأجهزة التكنولوجية، خاصة أنه جرى تدريب جميع موظفي المجلس.



كما تفقد المحافظ، مركز خدمات مصر، وعددًا من الإدارات الأخرى، وطالب بسرعة استكمال نقل باقي الإدارات، وحسن التعامل مع الجمهور، والقضاء على الروتين، والالتزام بحسن المظهر، والتفاعل مع الأجهزة الحديثة لاستكمال المنظومة الرقمية.



وتفقد المحافظ، المبنى الخدمي الفندقي المجاور لمجلس المدينة، والذي أعد لاستقبال ضيوف المحافظة، وأعمال الزراعات والتجميل واللاند سكيب، والحديقة المركزية، ومجمع البنوك والمول التجاري.