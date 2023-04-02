البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية

وجهت القوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم الأحد، تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية، حاولت الاقتراب من المجال الجوي للبلاد، فوق حدود المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجنوب البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأفاد بيان للقوة البحرية، بأنه "بعد ظهر اليوم الأحد دخلت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز إي بي -3 إي الحدود المائية لإيران، حيث وجهت بحرية الجيش الإيراني تحذيرا لمنع هذه الطائرة من دخول المجال الجوي للبلاد بدون إذن".

وأشارت وكالة فارس، إلى أن الطائرة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسئوليتها في جمع المعلومات.