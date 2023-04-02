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زوجته: الخطيب حالته الصحية تتحسن بفوز الأهلي

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:08 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:09 ص

هنأت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الجماهير بالفوز على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة بفوزه على الهلال السوداني بثلاثية بيضاء في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها على فيسبوك:"ألف مليون مبروك لكل جماهير الاهلي في كل مكان.. وألف شكر لكل من سأل ويسأل علينا".

وأضاف:"وأعتذر لكل من يتواصل وأقصر غصبا عني في الرد عليه.. الحمد لله والشكر لله هناك تحسن وطبعًا بفضل الله فوز الأهلي يزيد من التحسن بإذن الله".

وأتمت:"عذرًا لعدم الرد على كل الأصدقاء والأحباء …ولكم جميعاً .. ألف شكر .. ألف شكر.. ألف شكر".

 


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