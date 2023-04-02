قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنه سيتم بداية من الغد توزيع 12 ألفا و639 كارت علاج طبي شامل على العاملين بجامعة طنطا، بدعم من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، موضحا أن الكارت يتيح إجراء التحاليل والأشعة الطبية والعلاج الطبيعي بالمراكز المتخصصة المتعاقدة بالمجان.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات طبيبة على أعلى مستوى لجميع العاملين، وتعزيز فرص العاملين بالجامعة في الحماية الاجتماعية لتحقيق جودة الحياة والتي تعد واحدة من الأولويات التنموية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع أن الصندوق يتيح إجراء التحاليل والأشعة الطبية والعلاج الطبيعي والعمليات الجراحية بالمجان بالمراكز المتخصصة المتعاقد معها بحد أقصى 250 ألف جنيه، كما يحصل مرضى الأمراض العادية بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير، حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج بحد أقصى 7500 جنيه في العام، ومرضى الأمراض المُزمنة يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج بحد أقصى 20 ألفا في العام.