أشخاص يزعمون أنهم من حماة البقر بالهند يضربون مسلما حتى الموت

تعرض رجل مسلم للضرب حتى الموت أمس السبت، في ولاية كارناتاكا بجنوب غرب الهند، على أيدي أشخاص يزعمون أنهم من "حماة البقر"، بحسب ما أوردته قناة "نيودلهي تي في"، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير، بأن المتهم بونيت كيريهالي، أوقف تاجر ماشية يدعى إدريس باشا، بعد ظهر أمس، بينما كان يقوم بنقل الماشية.

وتردد أن إدريس قدم له أوراقا من سوق المواشي، ولكن بونيت طلب منه 200 ألف روبية (نحو 2434 دولار)، وضربه بمعاونة شركاء له عندما رفض أن يدفع لهم النقود.

وتم العثور على جثة التاجر إدريس، على الطريق في قرية ساتنور بمنطقة راماناجارا في ولاية كارناتاكا، فيما لا يزال بونيت كيريهالي، زعيم ما يطلقون على أنفسهم "قوة حماية البقر"، هاربا.

وسجلت الشرطة القضية، ضد بونيت بتهمة القتل، والتقييد غير المشروع، والإهانة المتعمدة بغرض الإخلال بالأمن.