ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير والعواصف في الولايات المتحدة إلى 26 قتيلا

أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير والعواصف الشديدة التي ضربت جنوب وشرق وسط الولايات المتحدة إلى 26 قتيلا على الأقل.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن "ليتل روك" عاصمة أركنساس، تعرضت لأضرار جسيمة جراء هذه العواصف حيث استيقظ السكان على سيارات مقلوبة واقتلاع أشجار ضخمة وانكسار أعمدة الهواتف وتدمير منازل.



ومن جهتها، أكدت حاكمة ولاية أركنساس الأمريكية "سارة هوكابي ساندرز" أنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الوضع الراهن وتم إعلان حالة الطوارئ ونشر نحو 100 عنصر من رجال الحرس الوطني.



وأفاد موقع "باور أوتيج يو إس" الأمريكي بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 650 ألف منزل أمس السبت، في خمس ولايات أمريكية.



يذكر أنه في الأسبوع الماضي، اجتاح إعصار ولاية مسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات وفي شهر ديسمبر عام 2021، فقد نحو 80 شخصا حياتهم بعد أن ضربت الأعاصير ولاية كنتاكي.