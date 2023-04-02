شكر البابا فرنسيس، المؤمنين في روما وحول العالم اليوم الأحد، على صلواتهم من أجله خلال إقامته في المستشفى؛ بسبب التهاب الشعب الهوائية خلال الأسبوع الماضي.

وقال فرنسيس، خلال قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الأحد: "أتوجه إليكم بالشكر على تعاطفكم وعلى صلواتكم التي زادت خلال الأيام الأخيرة".

واستقبله آلاف الحاضرين بالتصفيق.

ووصل البابا، البالغ من العمر 86 عاما، مستقلا السيارة البابوية، ولم يشارك بالموكب في بداية قداس أحد الشعانين.

وغادر البابا، مستشفى في روما أمس السبت، بعد علاجه من التهاب الشعب الهوائية على مدار ثلاثة أيام.

وخلال "الأسبوع المقدس" القادم قبل عيد الفصح، يعتزم فرنسيس المشاركة في جميع القداسات الرئيسية وترؤوسها.

وفي قداس أحد الشعانين، أحيا الكاردينال ليوناردو ساندري المراسم الرسمية، وفي الأسبوع المقبل، في عيد الفصح، سيكون دور الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة.

وتتصاعد المخاوف بشأن صحة البابا، وأنه يعاني باستمرار من مشكلة في الركبة.