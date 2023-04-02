لم يرض محمد فتحي، الرجل الخمسيني، بالاكتفاء بالعمل كمشرف صيانة بمدينة الإنتاج الإعلامي نظرا لضعف الراتب وغلاء المعيشة، وصمم أن يبحث عن لقمة عيش إضافية ليقرر العمل كسائق تاكسي على سيارة مملوكة له لساعات معدودة بجانب وظيفته، لتوفير المعيشة الطيبة لأسرته، وإنهاء جهاز ابنته المقرر زفافها بعد 3 شهور، خاصة أنه العائل الوحيد لهم.



تحامل الرجل الخمسيني على جسده المنهك بعد انتهاء عمله في مدينة الإنتاج الإعلامي بنهار رمضان، وسرعان ما تناول وجبة الإفطار حتى هرول إلى سيارته للعمل عليها قبل السحور، ولكن هذه المرة خرج ولم يعد.



دب القلق داخل قلب ابنه عقب تأخر والده عن العودة، خاصة مع موعد تناول وجبة السحور، وإغلاق هاتفه المحمول، وقتها علم أن هناك مكروه قد أصاب والده، ليقرر البحث عنه داخل المستشفيات وأقسام الشرطة، لينتهي به الأمر بتحرير محضر حمل رقم 1081/ 2023 مركز العياط، فلم تمر ساعات معدودة حتى تبين مقتل الأب وسرقة سيارته وهاتفه المحمول وإلقاء جثته بمنطقة جبلية في العياط.



صدمة سيطرت على أهالي شارع المشروع بمنطقة عين شمس الغربية، خاصة أن الضحية كان طيب القلب ومحبوب من الجميع، فمعروف عنه حسن الخلق -حسبما وصف نجله- صرخات فزعة من أسرة المجني عليه "مين قتل محمد" جلعت رجال الشرطة يتوعدونهم بأنهم لن يخلعوا ملابسهم إلا والجاني في محبسه.



لم تمر ساعات حتى تمكنت القوات من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهما شخصين استدرجا المجني عليه بحجة توصيلهما، وقاما بقتله بطلق ناري وإلقاء جثته بمحل العثور عليه، وسرقة سيارته الأجرة، وتم ضبطهما حال تواجدهما بمحافظة المنيا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.