ولي العهد الكويتي يشدد على ضرورة تطوير المنظومة العسكرية لبلاده

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شدد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة تطوير المنظومة العسكرية الكويتية ودعم المنظومة الرادارية بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وتحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية وعقد التمارين المشتركة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية.

وأكد الصباح خلال زيارته اليوم الأحد إلى وزارة الدفاع على ضرورة تكثيف التمارين العملياتية مع القوات المسلحة في الدول الصديقة.

ودعا إلى التسلح بالعلم والتدريب المستمر والعمل بروح الفريق الواحد وصولا لتحقيق الغايات المنشودة، وكل ما من شأنه مواصلة (حماة الوطن) لتضحياتهم من أجل استقرار وطننا الغالي وازدهاره.

وأشاد الصباح بدور وزارة الدفاع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتسيير رحلات إغاثية إنسانية للنازحين داخل الأراضي الأوكرانيةودورها كذلك في التعاون مع الجهات المعنية لتسيير الجسر الجوي للمساعدات الكويتية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسورية تنفيذالتوجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.