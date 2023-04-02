أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، أطلقت حملة "إفطار صائم"، التي تستمر في الفترة من أول أبريل وحتى 29 رمضان.

وتستهدف الحملة توزيع 400 وجبة ساخنة يومياً للأهالي من أبناء قرى مركز ديرمواس، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني الاهلي في خدمة المجتمع ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطن والإسهام في تلبية احتياجاته الأساسية.

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن الحملة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة المنيا.

وتستهدف إعداد وتجهيز وتوزيع 400 وجبة ساخنة يوميا على أبناء ديرمواس، وفقاً لخطة زمنية معدة لذلك لضمان الوصول لأكبر عدد من القرى.

وأكد حرص المؤسسة على تقديم وجبة غذائية متكاملة، ومعدة بطريقة صحية ومكونة من أجود الخامات يتم إعدادها تحت إشراف الجهات الرقابية.

من جانبه، شارك عامر طه رئيس مركز ديرمواس، في توزيع الوجبات على الأهالي خلال أول يوم للحملة.

وشدد على تسخير كل إمكانيات الوحدة المحلية لتحقيق المستهدف والوصول لأكبر عدد من الأهالي خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام بالمحافظة.