زيلينسكي: نصر أوكرانيا العسكري هو الطريق الوحيد للأمن

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اعتقاده بأن نصر بلاده العسكري يعد هو "الحل الوحيد" لتحقيق الأمن.

جاءت هذه التصريحات مساء اليوم الأحد، في الكلمة التي يلقيها زيلينسكي كل مساء عبر الفيديو، وجاءت هذه الكلمة بعد سلسلة من هجمات روسية على مدن أوكرانية أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين جدد.

وقال زيلينسكي: "يوجد طريق واحد فقط لوقف الإرهاب الروسي واستعادة الأمن في كل مدننا ومناطقنا من سومي إلى حوض الدونباس ومن خاركيف إلى خيرسون ومن كييف إلى يالتا، وهذا الطريق هو النصر العسكري".

وأضاف: "لا يوجد طريق آخر ولا يمكن أن يكون هناك طريق آخر".

ورأى زيلينسكي، أن قصف المنازل السكنية براجمات الصواريخ وإطلاق صواريخ على مدن وقصف قرى وأشخاص عاديين أصبح من الأمور العادية بالنسبة لـ "الدولة الشريرة" روسيا.

وذكر أنه يجب هزيمة هذه الدولة بشكل كامل عسكريا واقتصاديا وسياسيا وقانونيا، وأكد أن "البند الأول هو البند العسكري"، مشيرا إلى أن هذا البند سيتم تنفيذه.