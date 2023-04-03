ألمانيا: الحزب المسيحي وحزب شولتس يقتربان من تشكيل ائتلاف حاكم بولاية برلين

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم في ولاية برلين الألمانية، أتم الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، برنامجهما الحكومي إلى حد كبير.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، من مصادر مشاركة في المفاوضات.

ولم يتحدد بعد توزيع الحقائب الوزارية وهو الموضوع الذي سيتشاور بشأنه ممثلو الحزبين في وقت لاحق من المساء، وأفادت معلومات (د.ب.أ) بأن برنامج المشاورات يتضمن أيضا أعمال تحريرية على اتفاق التحالف.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح المفاوضون آخر النقاط العالقة والتي كان في مركزها السؤال عن كيفية تمويل المشروعات.

وسيطرح الحزب المسيحي الفائز في انتخابات الولاية والحزب الاشتراكي اتفاقية الائتلاف غدا الاثنين، وكان هذا الموعد تحدد منذ فترة طويلة. وحتى الوقت الحالي لا يزال ائتلاف ثلاثي يتكون من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اليسار يحكم الولاية.

وسيحصل كل من الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي على خمس حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة، ومن المنتظر أن يتولى رئيس الحزب المسيحي في الولاية كاي فيجنر منصب عمدة المدينة وذلك بعد فوز الحزب المسيحي في انتخابات الإعادة التي جرت في الثاني عشر من فبراير الماضي، ليخلف بذلك رئيسة الحزب الاشتراكي في الولاية فرانتسيسكا جيفي التي ستحمل حقيبة وزارية في الائتلاف الجديد.

وتبقى عقبتان يتعين على الائتلاف الجديد تجاوزهما للخروج إلى النور الأولى هي التصويت الذي سيجريه الحزب الاشتراكي بين أعضائه على اتفاقية الائتلاف وسيتم إعلان نتيجة التصويت في 23 أبريل الجاري، والثانية هي أن الحزب المسيحي سيصوت على البرنامج الحكومي في مؤتمر حزبي لن ينعقد إلا بعد إعلان نتيجة تصويت الحزب الاشتراكي.