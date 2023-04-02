قوى عاملة النواب تطالب برد كتابي على معايير مسابقات الالتحاق بفودافون

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن ما ورد بالصحف والإعلانات والمواقع الاخبارية، بتدريب 140 مدربًا لشركة فودافون، وما معايير الاختيار والمسابقات المعلن منها وغير المعلن، لضمان العدالة الاجتماعية، لجميع أبنائنا.



وتوافقت اللجنة على ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموافاة لجنة القوى العاملة برد مكتوب بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يخص موضوع طلب الإحاطة طبقا لما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل وتعاقدات داخل مصر وخارجها، للخريجين، وكذلك توفير فرص عمل للسائقين والعمال في موسم الحج والعمرة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة صفاء جابر، بشأن تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج، واستراتيجية وزارة القوى العاملة لتنشيط الطلب على العمالة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إستراتيجية وزارة القوى العاملة لتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.



وفى نهاية الاجتماع، توافقت اللجنة على استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الخاصة بالتشغيل وعمالة موسم الحج فى اجتماع لاحق يعقد فى الجلسات القادمة بحضور وزير القوى العاملة، وضم طلبات الاحاطة الخاصة بإلحاق العمالة ومتابعة التوصيات السابق إصدارها في هذا الشأن.