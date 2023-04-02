صحة المنيا: تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملوي التخصصي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملوي التخصصي، ليتم من خلال الوحدة استقبال جميع الأطفال بمركزي ملوي وديرمواس، والمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي بالمحافظة، يشهد طفرة كبيرة من خلال توفير جميع الأجهزة الطبية بجميع المستشفيات لاستيعاب أكبر عدد من الحالات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة وكفاءة عالية.