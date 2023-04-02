 صحة المنيا: تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملوي التخصصي - بوابة الشروق
الأحد 2 أبريل 2023 5:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

صحة المنيا: تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملوي التخصصي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:45 م

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملوي التخصصي، ليتم من خلال الوحدة استقبال جميع الأطفال بمركزي ملوي وديرمواس، والمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي بالمحافظة، يشهد طفرة كبيرة من خلال توفير جميع الأجهزة الطبية بجميع المستشفيات لاستيعاب أكبر عدد من الحالات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة وكفاءة عالية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك