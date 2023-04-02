القبض على شابة ألمانية في النمسا بتهمة نشر دعاية نازية على الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية في فيينا، اليوم الأحد، القبض على شابة ألمانية للاشتباه في نشرها دعاية نازية على الإنترنت.

وذكرت الوزارة أن الشابة (23 عاما) كانت تدير عدة مجموعات دردشة نازية، "كما أعلنت الشابة عن أفكار هجومية مستوحاة من اليمين المتطرف".

وقالت الوزارة إنه أثناء القبض عليها في نهاية يناير الماضي وأثناء عمليات تفتيش منازل في النمسا تم ضبط مسدس وذخيرة وحاملات بيانات بالإضافة إلى قطع ملابس لها صلة بالنازية.

وتم إيداع المرأة في الحبس الاحتياطي ثم تسليمها إلى ألمانيا بعد خروجها من الحبس في منتصف في مارس الماضي.

ولم يتم إكمال التحقيقات في القضية بعد.

ولم تدل الوزارة بمزيد من المعلومات عن المرأة التي كانت تعيش في النمسا منذ صيف 2022.