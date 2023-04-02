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تابع جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات وزراعة الأشجار بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة المكبرة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأكد رئيس مدينة بيلا، تنفيذ حملة نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز من خلال جهاز النظافة بالمدينة، وبقيادة رؤساء الوحدات المحلية.

وأشار إلى استمرار تشجير الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا بالأشجار المثمرة وغير المثمرة، في إطار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من المقالب الوسيطة بقرى المركز إلى المقلب العمومي، بمنطقة كوم حمادة بمدينة بيلا، وتجميع القمامة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية بالمدينة.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أن فعاليات زراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والقرى ضمن مبادرة زراعة «100مليون شجرة» مستمرة، ويجري استكمال تنفيذ زراعة وتشجير الشوارع بمدينة بيلا بجانب شوارع القرى؛ بهدف تحسين البيئة، وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين.

وأشار ساطور، إلى أن حملات النظافة مستمرة لإزالة المخالفات بالشوارع العامة والميادين والطرق؛ لرفع كفاءة بعض الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة الأتربة منها، وتقديم سبل الدعم، وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ خطة زراعة الأشجار الموضوعة مسبقا، وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.