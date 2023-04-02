مدير مكتبة الإسكندرية: نصر أكتوبر عكس علاقة الإنسان بالكرامة بعد أزمة حرب 67

قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، إن نصر حرب أكتوبر كشفت عن علاقة الإنسان بالكرامة بعد أزمة حرب 67 التي ظلم فيها الجيش المصري ظلما كبيرا، وذكرى الحرب الذي نحتفل به مرتين في العام الذكرى الأولى 6 أكتوبر والثانية العاشر من رمضان، هي المعبرة عن الروح المصرية وصلابة الإنسان.

وأضاف زايد، خلال احتفالية مكتبة الإسكندرية بذكرى نصر حرب العاشر من رمضان اليوم الأحد، والتي جاءت بعنوان: "الإعداد الإستراتيجي القوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان"، أن القوات المسلحة هي بانوراما من الشعب المصري التي نفذت مصر في 30 يونيو، وجعلت مصر نموذجا للتنمية، متابعا أن مصر حرب العاشر من رمضان أثبت تماسك الشعب المصري في أوقات الأزمات.

وأعرب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن سعادته باستعادة مشاعر النصر، قائلا: "نشوة النصر لها طعم في القلوب والنفوس"، مشيرا إلى أن هناك وثائق جديدة تظهر مع كل احتفالية بنصر حرب أكتوبر التي نفتخر بها جميعا، وهي فخر للأجيال من أبناء الشعب المصري.

وبدأت فاعليات الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان: "لمحات من انتصار العاشر من رمضان"، وتتضمن الفيلم الذي أنتجته مكتبة الإسكندرية، انتصارات مصر في الحروب على مر التاريخ منذ عهد الدولة الفرعونية حتى الدولة الحديثة.