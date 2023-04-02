 تعليم الفيوم يحصد المركز الأول عالميا في بطولة العالم رفع الأثقال - بوابة الشروق
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تعليم الفيوم يحصد المركز الأول عالميا في بطولة العالم رفع الأثقال

مصطفى فرغلي
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 10:17 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 10:17 م

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الرياضية)، في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في دولة ألبانيا.

وحصلت الطالبة شمس محمد أحمد بالمدرسة الرياضية بنات في إدارة غرب الفيوم التعليمية، على المركز الأول في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في ألبانيا، وحققت ثلاث ميداليات ذهبية، وتحقيق رقم قياسي جديد.

وأكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالبة شمس الفائزة بالمركز الأول على مستوى العالم، والتي حققت إنجازا متميزا للفيوم على المستوى المحلي والدولي.

كما قدمت الشكر لفريق العمل بالتربية الرياضية بالمديرية، المكون من الدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، وآيفون مكرم مدير المدرسة الرياضية، وتسنيم مختار وكيل النشاط الرياضي، وهالة رمضان موجه أول التربية الرياضية بإدارة غرب الفيوم.

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